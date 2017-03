Nun wird es in Heeßel doch kein Osterfeuer geben. Der Förderverein der Ortsfeuerwehr hatte in den vergangenen Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen Ort für die beliebte Veranstaltung zu finden. Der HSV bot schließlich seinen Parkplatz an. Doch damit sind die Anwohner nicht zufrieden.