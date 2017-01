Etwa jeder zehnte Einwohner in Weferlingsen ist aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr – und dabei setzen die 32 Brandbekämpfer darauf, dass sie in den nächsten Jahren noch sechs neue Mitglieder übernehmen werden, die derzeit in der Jugendfeuerwehr mit Dachtmissen und Otze organisiert sind.