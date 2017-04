"Rad und Tat" heißt ein neues Angebot für Flüchtlinge und Bedürftige, das unter der Regie von Ehrenamtlichen ab sofort zweimal wöchentlich in der Unterkunft am Sorgenser Grundweg öffnet. Der Name ist Programm: Die Besucher schrauben, lernen Deutsch und erhalten wichtige Tipps.