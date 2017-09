Endlich grünes Licht für Pflanzaktion

Was lange währt wird endlich gut: In Ramlingen können jetzt Blumenzwiebeln in die Erde der drei Verkehrsinseln gepflanzt werden. Fürs 50. Erntefest, das in diesem Jahr gefeiert wird, ist das jedoch zu spät. Mit dem Blütenmeer mitten auf der Straße wollten die Ramlinger ihr Jubiläumsjahr eröffnen.