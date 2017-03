Stelzen, Gummitwist und Hula-Hoop-Reifen – in Vergessenheit geratene Spielgeräte – erleben in der Grundschule Otze eine Renaissance. Seit Montag können die Schüler damit spielen und so ganz nebenbei ihre Balance, ihr Ballgefühl, ihr Springvermögen, ihre Koordination und Beweglichkeit trainieren.