Das Gymnasium und die Realschule ziehen vom nächsten Schuljahr an gemeinsam unter das Dach des Grundschulneubaus am Berliner Ring. Die Schulen haben mit der Stadt am Montag den Fahrplan für den Umzug grob abgestimmt. Am Dienstag trafen sich beide Lehrerkollegien sowie Schüler- und Elternvertreter.