"Begleiter" - so heißt die Informationszeitschrift, die der ambulante Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze herausgibt. Und der Name ist in dem Fall durchaus Programm. Denn das Heft richtet sich an Menschen, die Todkranke begleiten, und es soll sie zugleich auch begleiten.