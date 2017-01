Wer kennt sie nicht, die "Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann? An vielen Universitäten gehört sie zur Weihnachtszeit. In der Neuen Schauburg ist ihre Vorführung an Silvester seit zwei Jahrzehnten Tradition. Viele der passend gekleideten und bestückten Besucher reservieren schon fürs kommende Jahr.