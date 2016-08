Schillerslage hat am Wochenende sein 53. Schützenfest gefeiert – ausgelassen wie ehedem. Bei keinem anderen Schützenfest weit und breit geht es so fröhlich zu wie in Schillerslage. Der Kommersabend ist legendär. Erst recht die Zeltdisko, die längst Kultstatus genießt in der Stadt.