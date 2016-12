Adventszeit ist Keks- und Plätzchenzeit. Allerdings nicht in der Keksfabrik Parlasca. Während in heimischen Backöfen Vanillekipferl, Mürbeteigplätzchen und Zimtsterne aufgehen, sind in der Produktionshalle an der Straße Vor dem Celler Tor bereits Frühjahr und Ostern angesagt.