Die geplante Bebauung auf dem Gelände der früheren Mülldeponie am Duderstädter Weg mit Reihenhäusern geht in die nächste Runde. In einer Einwohnerversammlung, zu der die Stadt für Dienstag, 7. Februar, 19 Uhr, ins Schloss einlädt, will der Investor über die Deponiesanierung informieren.