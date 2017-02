Mit 16 Ausflügen und Aktionen will der Nabu Burgdorf, Lehrte, Uetze in diesem Jahr mit Kindern die Vielfalt der Tiere und Pflanzen in unseren Wäldern, Gärten, Grünanlagen und Teichen erforschen. Erstmals begibt sich die Nachwuchsgruppe auch auf die Spuren des Wolfes. Auftakt ist am 25. Februar.