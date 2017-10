Märchen erzählen von der Seele des Volkes

"Märchen zeigen die Seele eines Volkes": Wie das auf Burma zutrifft, machten der Autor Jan-Philipp Sendker und sein Sohn Jonathan am Freitag bei einer berührenden Lesung in Wegeners Buchhandlung deutlich. Es war eine klarsichtige Liebeserklärung an ein Land im Umbruch, das sich selbst finden muss.