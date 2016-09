Jedes Quaken aus dem Teich im eigenen Garten und bei Spaziergängen an Burgdorfs Seen lässt Kathrin Gawlik aufhorchen. Dann zückt sie ihre Kamera, legt sich auf die Lauer und drückt in richtigen Momenten auf den Auslöser. Herausgekommen ist dabei ein Kalender mit dem Titel „Frösche zum Verlieben“.