Von Baumwurzeln verursachte Beschädigungen an 20 000-Volt-Erdkabeln haben in der Nacht zum Freitag das Stromnetz in Teilen Burgdorfs lahmgelegt. Monteure des Energieversorgers Avacon AG behoben den Schaden unter dem Gehweg vor der städtischen Badeanstalt am Nassen Berg bis zum frühen Nachmittag.