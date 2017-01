Jetzt ist Weihnachten wirklich vorbei. Am Dienstag hat die Elektrofirma Drescher die Festbeleuchtung an den Laternen und die Lichtbögen, die mehrere Straßen in der Innenstadt überspannten, abmontiert. Damit sind die 11. Burgdorfer Lichtwochen beendet, die diesmal so lange dauerten wie noch nie.