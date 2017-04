Konzentriert führt Elfro die Querflöte an die Lippen und bläst den Ton an. "Lächeln", rät ihr Musiklehrerin Christa Adolf und lobt: "Das hast du toll gemacht." Wie die Achtjährige sind zahlreiche Besucher zum Tag der Offenen Tür der Musikschule Ostkreis Hannover in der Grundschule Burgdorf gekommen.