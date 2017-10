Pechvogel fällt aus dem Nest

Burgdorf. Der kleine Star der Aufführung ist ein Pechvogel, der – gerade aus dem Ei geschlüpft – schon aus dem Nest gefallen ist. Doch er hat Glück: Eine Ratte teilt mit ihm sein Fressen, ein Frosch bringt ihm das Fliegenfangen bei, eine Hündin übt mit ihm fliegen und Fips, das Eichhörnchen, wird sein Freund. Es hilft ihm auf den Baum und schläft jede Nacht bei ihm im Nest.

Und so vergehen die Tage. Der Pechvogel wird größer und stärker, aber fliegen kann er nicht. Er will es nicht einmal versuchen. Die Tiere machen sich große Sorgen: Was soll aus dem Pechvogel im Winter werden? Die Stare sind längst in den Süden geflogen, es wird kälter und kälter und kälter. Das Theaterstück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Vorstellung dauert etwa 50 Minuten. Besucher, die schon um 14.30 Uhr kommen, können an einer Bastelaktion teilnehmen.

Der Eintritt kostet bei Vorlage eines Flyers, Zeitungsartikels, einer Bonuscard oder mit Voranmeldung 5 Euro pro Person, sonst 6 Euro. Der Rabatt gilt für eine Familie. Bei Vorlage eines Familienpasses erhalten die Besucher 50 Prozent Ermäßigung. Anmeldungen für das Sonntagstheater nimmt das JohnnyB. unter Telefon (0 51 36) 36 93 oder E-Mail Johnnyb-burgdorf@web.de entgegen.