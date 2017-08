Wo die Wasserfledermäuse jagen

Zu abendlichen Fledermausexkursionen lädt der Naturschutzbund (Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze für Freitag, 11. und 18. August, ein. An den Spreewaldseen in Uetze sowie am Teich im Burgdorfer Stadtpark sollen Wasserfledermäuse bei der Jagd beobachtet werden.