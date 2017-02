Otze. Die Nachricht traf viele Eltern der Otzer Grundschüler völlig unvorbereitet: Sie mussten ihre Kinder zum Teil wieder abholen und kurzfristig eine andere Betreuung organisieren. Eine Familie aus Weferlingsen konnte den Junior bei der Großmutter unterbringen, andere Kinder halten sich derzeit noch in der Sporthalle auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Seinen Angaben zufolge brachen die Täter zudem in die benachbarte Kita ein und in die Villa Mercedes an der Schillerslager Straße in Burgdorf.

Der Wert der Beute dürfte gering sein, der Schaden am Gebäude immens: "Die Einbrecher haben die Fenster zum Teil eingeschlagen und die Schränke im Bürotrakt durchwühlt", sagt Böhm. Sie ließen aber auch technische Geräte wie eine Beamer zurück. Seit dem Morgen sichere die Polizei die Spuren in der Grundschule, sagt der Polizeisprecher. Das werde sicherlich einige Zeit dauern.

Nach Aussage Böhms ist unklar, ob der Unterricht und die Betreuung in der Ganztagsschule morgen möglich sein werden. "Das sehen wir erst im Laufe des Tages." Der Vater des Weferlingser Jungen indes kann nur mit dem Kopf schütteln: "Was erwarten Einbrecher in einer Grundschule oder Kita?" Solche Taten seien einfach nur widersinnig angesichts der materiellen Schäden und der Folgen für die Kinder.