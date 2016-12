Weihnachten hat nun auch in der KulturWerkStadt Einzug gehalten. Der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Karl-Ludwig Schrader eröffnete dort am Wochenende die neue Ausstellung "Weihnachten in aller Welt - gestern und heute", die bis Sonntag, 8. Januar 2017 zu sehen ist.