Oldtimer beim verkaufsoffenen Sonntag

Fans alter Automobile kommen am Sonntag, 3. September, im gesamten Osten der Region auf ihre Kosten: Denn die Oldtimerausfahrt des Rallye-Clubs Kleefeld führt nach dem Start an der BMW-Niederlassung am Expo-Park in Hannover durch Sehnde, Lehrte, Uetze, Burgdorf und Burgwedel.