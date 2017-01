Die Ortsfeuerwehr wählt in ihrer Jahresversammlung am Sonnabend, 11. Februar, einen neuen Ortsbrandmeister. Die vierte Amtsperiode des amtierenden Ortsbrandmeisters Albert Schrader endet im August. Diesen Zeitpunkt will der 53-Jährige nutzen, um sein Amt in jüngere Hände zu geben.