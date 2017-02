Otze. Er verlor nach Aussage eines Polizeisprechers aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in Höhe der Straße Am Tunnel gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Zusammenstoß blieb der 56 Jahre alte Mann unverletzt. Den Schaden an der Laterne und am Fahrzeug schätzen die Ermittler auf etwa 2500 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher. Deshalb bitten die Beamten mögliche Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen war, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 bei der Polizei zu melden.