Burgdorf. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass sich die drei Männer, die vor dem Bahnhof aufeinander trafen, kennen, sagte ein Sprecher am Abend. Seinen Angaben zufolge gab es zunächst eine unvermittelte Auseinandersetzung, bei dem der 29-Jährige den Jüngeren im Bauchbereich mit oberflächlichen Schnitten verletzte.

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, die das leichtverletzte Opfer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein und konnte den Verdächtigen an der Uetzer Straße vorläufig festnehmen. Gegen ihn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts auf ein fahrlässiges Tötungsdelikt. Der Burgdorfer soll am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden.

Die Ermittler suchen Zeugen, die die Tat gesehen haben. Sie können sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (0511) 109555 melden.