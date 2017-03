Burgdorf. So beschädigte ein Unbekannter am Freitag zwischen 11.45 und 17.15 Uhr einen schwarzen Seat Ibiza, den die 72-jährige Halterin auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße Vor dem Celler Tor geparkt hatte. Die Besitzerin stellte Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest – die alarmierten Polizisten konnten hellen Lack sichern, der vom Verursacher stammt.

Schäden im Bereich des Radlaufs und dem vorderen linken Stoßfänger verursachte ein Unbekannter, der am Freitag zwischen 19.55 und 20.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken auf dem Lidl-Parkplatz am Ostlandring einen abgestellten Opel gerammt hatte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro.

Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 entgegen