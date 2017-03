Wegen Fahrens ohne Führerschein muss sich eine 31-Jährige verantworten: Die Frau fiel einer Polizeistreife am Sonntag auf, als sie gegen 20 Uhr mit einem VW Golf von der Hannoverschen Neustadt in einem ungewöhnlich großen Bogen in die Straße Vor dem Celler Tor und dann in die Marktstraße abgebogen war.