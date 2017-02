Uetze. So warfen Unbekannte vom Gehweg aus Kartoffeln und Zwiebeln gegen ein Einfamilienhaus an der Eichendorffstraße. Dabei beschädigten sie die Fassade: Teile eines speziellen Industrieputzes brachen dabei aus der Klinkerfassade, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Sonnabend riss ein Jugendlicher den Briefkasten an einem Haus an der Webgartenstraße aus seiner Verankerung. Dann entfernte er sich mit Gleichaltrigen, ohne dass die Geschädigten den Jugendlichen erkennen konnten.

Außerdem warfen Unbekannte zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr, mit einem Gegenstand die Frontscheibe eines Autos ein, das an der Gerhart-Hauptmann-Straße parkte. Dabei zerstörten sie die Scheibe komplett.

Hinweise auf die Täter in allen Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0 51 73) 62 67 entgegen.