Burgdorf. Die Unbekannten waren vermutlich in den Abend- oder in den Nachtstunden auf das Dach der kleinen Sporthalle am Gymnasium gestiegen und zerstörten den Blitzableiter. Auf dem Parkplatz der Schule beschädigten sie auch eine LED-Leuchte.

Wer die möglichen Täter beobachtet hat, kann sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.