Gescheitert sind Einbrecher, die zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Dornbusch eindringen wollten. Sie versuchten nach Aussage eines Polizeisprechers, die Terrassen- und die Kellertür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Das misslang.