Burgdorf. Die Diebe hatten nach Aussage eines Polizeisprechers die Abdeckplane des Standes hochgeschlagen und sich so Zutritt zu dem Tresen verschafft. Ein Zeuge beobachtete den mutmaßlichen Täter und sah, wie er mit einem Auto davonfuhr. Das von ihm notierte Kennzeichen, das er der Polizei bei der Alarmierung durchgab, enthielt aber einen Fehler. Deshalb prüften die Beamten nach Aussage eines Sprechers unterschiedliche Varianten des Kennzeichen, so dass sie einen 65-jährigen Fahrzeughalter in der Tatortnähe ausfindig machen konnten. „Der gegen ihn bestehende Tatverdacht konnte bei der Überprüfung aber nicht verifiziert werden“, teilte ein Polizeisprecher mit. Seinen Angaben zufolge beträgt der Schaden etwa 100 Euro.

Die Ermittler hoffen auf weitere Zeugen, die den Täter beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 bei der Polizei melden.