Carl Hunze, langjähriger CDU-Ratsherr und Ortsbürgermeister in Otze, soll in der Ratssitzung am Donnerstag, 16. März, die Ehrenratsherrenwürde verliehen bekommen. In der Sitzung werden die Leiter aller fünf Grundschulen außerdem ein Konzept zur Schulraumplanung vorstellen.