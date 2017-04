Um die Raumnot in der Otzer Schule zu mildern, will die FDP die Kinder aus Dachtmissen und Sorgensen künftig in der Grundschule Gartenstraße in Burgdorf schicken. Genau das wollen die Dachtmisser Eltern mit ihrer Petition verhindern. Der Schulausschuss des Rats berät am Montag, 24. April, darüber.