Unzureichender Brandschutz - so lautet das Ergebnis einer Bestandsanalyse für die BBS an der Straße Vor dem Celler Tor, die die Region als Schulträger in Auftrag gegeben hat. Eine zunächst geplante Komplettsanierung kostet gut 12 Millionen Euro, deshalb will die Region nun eine kleine Lösung prüfen.