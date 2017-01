Burgdorf. "Wir alle werden alt. Doch nicht jeder hat Angehörige, die einen später pflegen können", sagt Sarah März. Sie und ihre Kollegin Angelika Nikolai beraten Pflegebedürftige und deren Angehörige im Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorf im Rathaus I. Wie groß der Bedarf an Hilfe ist, lässt sich an der steigenden Zahl der Ratsuchenden ablesen: Im vergangenen Jahr kamen 813 Ratsuchende, im Jahr 2015 waren es 787.

"Jeder Betroffene hat individuelle Bedürfnisse, auf die wir in der Beratung detailliert eingehen", sagt Nikolai und fügt hinzu, die Beratung umfasse Themen wie altersgerechtes Wohnen, ambulante Pflege, Änderungen in der Pflegeversicherung, hauswirtschaftliche Hilfe, Beantragung eines Pflegegrads oder finanzielle Hilfe. "Die Pflege im Alter ist ein in der Öffentlichkeit oft vernachlässigtes Thema", weiß März aus ihrer Erfahrung - im Gegensatz zu jungen Familien, die mehr unterstützt würden. Die Fachleute wissen auch, dass sich die wenigsten Menschen Gedanken machen, was später mit ihnen passieren soll. "Es ist wichtig, schon vor der Rente vorzusorgen", betont März. Besonders in ländlichen Gegenden seien die Wartelisten für Seniorenheime lang.

Die älteren Generationen hätten oftmals keinen Internetzugang, deshalb gestalte es sich schwierig, Informationen zu bestimmten Themen zu bekommen. "Wir wünschen uns, dass sich die Betroffenen frühzeitig bei uns melden und die Hausärzte auf uns verweisen, so können sich die Senioren in aller Ruhe einen Überblick über das Angebot verschaffen und werden umfangreich beraten", erklärt März. Auch über die Einsamkeit im Alter sprechen die Beraterinnen. "Burgdorf bietet eine große Auswahl von Freizeitangeboten für Senioren an", sagt März. So gebe es Kegelgruppen, Spieleabende und Kaffeetreffen. "Hier muss niemand allein sein", lobt sie das gesellschaftliche Engagement.

Die kostenlose und neutrale Beratungsstelle an der Marktstraße 55 bietet außerhalb der Öffnungszeiten montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 12 Uhr sowie montags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr nach Absprache auch Hausbesuche an. Telefonisch ist der Senioren- und Pflegstützpunkt unter (0511) 700 20116 zu erreichen.

Von Luisa von Bronk