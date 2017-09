"Wer will mit nach Tamburena?" - Die Kinder der Förderschule am Wasserwerk riefen begeistert "Ich". Ihre Eltern hielten sich beim Abschlusskonzert der Projektwoche in der Turnhalle der IGS zurück. "Für die haben wir ein Mutmachlied", sagte Trommellehrer Ababacar: "Dann trauen die sich auch."