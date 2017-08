Nach dem Laufen sind Arschbomben angesagt

Spaß an der Bewegung - darum geht es am Sonnabend, 12. August, in Ramlingen. Wer als Teilnehmer oder Schlachtenbummler des Neue Wiesen Laufs des TV Ehlershausen (TVE) ins Schwitzen gekommen ist, kann sich anschließend bei der Arschbombenmeisterschaft im Bio-Waldbad Ramlingen abkühlen.