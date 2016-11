Am Sonntag zünden ungezählte Burgdorfer die erste Kerze auf ihrem Adventskranz an, der entweder selbst gebastelt oder gleich fertig gekauft wurde. In jedem Fall soll warmes, gelbes Licht eine heimelige Stimmung zaubern. Ganz anders bei der Feuerwehr: Dort leuchtet der Kranz blau.