Burgdorf. Die Autofahrer werden über eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Norden an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Umleitung in Richtung Süden wird über die Sorgenser Straße, B 188 neu, Osttangente und Uetzer Straße ausgewiesen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Fahrbahn sofort wieder für den Verkehr freigegeben. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Burgdorf weist darauf hin, dass mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist und bittet Autofahrer um Verständnis.