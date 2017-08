Einbrecher gehen auf Einkaufstour

Burgdorf. Der Einbruch ereignete sich am späten Dienstagabend in der Zeit von 22 bis 24 Uhr. Wie ein Polizeisprecher am späten Mittwochnachmittag mitteilt, beschädigten die Täter die Verglasung neben dem Haupteingang des Einkaufsmarktes. Durch die so entstandene Öffnung gelangten sie in die Kioskbereich - offenbar das Ziel ihrer Bemühungen. Denn sie versuchten nicht, direkt in den Markt einzudringen. Aus den Regalen des Kiosks stahlen sie eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, denen zur Tatzeit im Bereich des E-Centers Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.