14 Gesellen hat Obermeister Hartmut Knoke von der Tischlerinnung am Freitagabend im Gasthof Voltmer freigesprochen. Großes Interesse zeigten die 100 Teilnehmer der Feierstunde an den Gesellenstücken. Die waren laut Prüfungsvorsitzender Annette Hahne so vielfältig wie lange nicht.