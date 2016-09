Ein Trickdieb hat am Freitagvormittag eine 89-Jährige bestohlen: Der Mann klingelte gegen 9.10 Uhr an der Wohnung der Frau und gab an, die Daten der Heizung ablesen zu wollen. Anschließend betrat er unaufgefordert die Wohnung und inspizierte mehrere Räume.