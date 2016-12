Mit einem schnellen Griff in die Jackentasche hat ein Unbekannter am Donnerstag einem 74 Jahre alten Mann das Portemonnaie aus der Jackentasche gestohlen. Der Senior hielt sich gegen 17 Uhr an der Theodorstraße vor dem Bahnhof auf, als ihn der Täter ansprach und um das Wechseln einer Zwei-Euro-Münze bat.