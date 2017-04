Burgdorf. Dabei sprach ihn ein etwa 25 Jahre alter Mann an, der sich mit einem dunklen Tuch maskiert hatte. Er hielt den Fahrer mit einer Pistole in Schach, wie der Sprecher mitteilte. Anschließend erbeutete er Geld, zwei Handys und ein Tablet, dann flüchtete er in Richtung Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest.

Der Fahrer alarmierte die Polizei, nachdem er sich von einem ersten Schock erholt hatte. Er beschreibt den Räuber als 1,80 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover und einer blauen Jeans. Er hatte schwarze, offenbar gewellte und gelockte Haare und wirkte arabischstämmig. Hinweise auf den Räuber nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.