Die TSV Burgdorf will die Ballspielhalle der Gudrun-Pausewang-Schule soweit herrichten, dass sie noch weitere fünf Jahre genutzt werden kann. Sie sei ein zentraler Pfeiler für den Handballsport in Burgdorf, machte TSV-Chef Peter Kehl in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Sport deutlich.