Burgdorf. Denn um dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten im Trinkwassernetz ausführen zu können, unterbricht Avacon die Versorgung von Burgdorf in den folgenden Straßen: Peiner Weg, Duderstädter Weg, Schopenhauerstraße, Kantstraße, Liebigstraße, Humboldtstraße, Schwüblingser Weg, Bromberger Straße, Gutenbergstraße, Dresdener Staße, Hülptingser Weg und Reuterstraße voraussichtlich von 14 bis 22 Uhr.

Der Versorger Avacon ist nach Aussage von Sprecherin Kirsten Fricke für die Betriebsführung des Wassernetzes in der Stadt zuständig und führt die Reparaturarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Burgdorf aus. Das Unternehmen bittet die betroffenen Kunden für die zu erwartenden Unannehmlichkeiten um Verständnis.Fricke empfiehlt, alle Geräte und technischen Anlagen, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, sollten möglichst vorsorglich abzustellen. „Die Betriebsanleitung der jeweiligen Geräte gibt Hinweise, was bei der Wiederinbetriebnahme zu beachten ist“, teilt Fricke mit.

Wegen der notwendigen Spülungen im Zuge der Leitungseinbindung können bei der Wiederversorgung unter anderem Druckschwankungen im Leitungsnetz, Lufteinschlüsse und kurzfristig gesundheitlich unbedenkliche Trübungen im Trinkwasser auftreten. Diese dürften nach recht kurzer Zeit von alleine wieder verschwinden.

Im Störungsfall erreichen Kunden die Avacon unter Telefon (08 00) 0 28 22 66.