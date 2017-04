Kultursinnige sollten sich zwei Termine freihalten im Frühsommer: Am 15. Mai macht der Grimme-Preisträger Moritz Netenjakob seine geistreichen Späße in der Neuen Schauburg. Am 30. Juni liest Heiner Geißler aus seinem Bestseller "Was müsste Luther heute sagen?" im Veranstaltungszentrum StadtHaus.