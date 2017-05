13, 13.30, 14, 15 oder 16 Uhr: An der Von-Alten-Straße in Großburgwedel gibt es sonnabends jede dieser Schließzeiten für Läden. Ein gutes Dutzend Kaufleute in der Innenstadt ist fest entschlossen, zumindest am Sonnabend, 20. Mai, ihr Geschäft – möglichst einheitlich – bis 18 Uhr zu öffnen.