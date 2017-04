225 Filialen will Rossmann in diesem Jahr allein in Deutschland seinen aktuell 2057 Zweigstellen hinzufügen – plus 110 im Ausland. Konsequenzen hat das auch am Standort des Drogeriediscounters, wo am Donnerstag Medienvertreter aus ganz Deutschland bei der jährlichen Bilanzpressekonferenz den neuesten Unternehmenszahlen lauschten.