Mit einem Stand auf Großburgwedels neuem Landmarkt läutet „Kunst in Bewegung“ (KiB) am Sonnabend, 6. Mai, von 10 bis 13 Uhr seine Schaufenster-Galerie ein, mit der die beteiligten Künstler in den Auslagen vieler Geschäfte einen Vorgeschmack geben und Lust auf das Kulturevent machen wollen.